Mike Murillo: 'Los migrantes ecuatorianos son aporte para la economía de Estados Unidos'

"Los migrantes ecuatorianos representan un motor de aporte y dinamismo para la economía de Estados Unidos" señaló Mike Murillo, asesor financiero, sobre el aporte de los migrantes a la economía de Estados Unidos.

Murillo destacó el rol de la comunidad migrante ecuatoriana dentro del tejido productivo y comercial estadounidense. Analizó el auge de los negocios fundados por compatriotas en el exterior y desmitificó los discursos que perciben la migración como una carga, demostrando con datos técnicos que la fuerza laboral y el espíritu emprendedor de los ecuatorianos generan empleo local, dinamizan el consumo interno en las principales ciudades de acogida y fortalecen la sostenibilidad financiera de los sectores en los que se insertan.