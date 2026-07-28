Alejandro Catañeda: 'Esto (la venta de energía) es un tema de coordinación entre los dos países'

"Esto (la venta de energía) es un tema de coordinación entre los dos países, que creo que con el nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, se puede dar esa relación", indicó Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Generadoras de Colombia, sobre la venta de energía.

Castañeda analizó los retos operativos, las condiciones del mercado eléctrico y las perspectivas de cooperación energética transfronteriza entre Ecuador y Colombia. Destacó que garantizar el suministro y la venta de energía eléctrica para atender las demandas operativas del Ecuador depende directamente de una fluida articulación técnica y política entre las administraciones de ambos países. Además, comentó que el inicio de una nueva gestión, presida por Abelardo De La Espriella en Colombia, abre la oportunidad de consolidar acuerdos bilaterales en pro de la seguridad energética para la región.