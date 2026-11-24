Mónica Luzárraga: 'Lo primero que tenemos que hacer es auditar el Municipio'

Con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos, revisar los contratos vigentes y evaluar el estado financiero de la institución, la primera medida al asumir funciones en el cabildo porteño debe ser la ejecución de una auditoría integral al Municipio de Guayaquil, enfatizó Mónica Luzárraga, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por la alianza Unidad Popular-Pachakutik.

Según la aspirante, establecer mecanismos rigurosos de rendición de cuentas, control administrativo y planificación resulta indispensable para garantizar una gestión honesta y eficiente al servicio de la ciudadanía.