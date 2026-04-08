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Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 08 abr 2026 - 08:19

Natali Becerra: 'La salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el tablero electoral del país'

"La salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el tablero electoral del país", destacó Natali Becerra, consultora en comunicación política sobre el panorama electoral en Ecuador. 

Además, analizó las repercusiones de la renuncia de Aguiñaga a la prefectura del Guayas, señalando que este movimiento estratégico altera las alianzas y la correlación de fuerzas de cara a los próximos comicios.

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