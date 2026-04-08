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Noticias, miércoles 8 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Natali Becerra: 'La salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el tablero electoral del país'

"La salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el tablero electoral del país", destacó Natali Becerra, consultora en comunicación política sobre el panorama electoral en Ecuador.

Además, analizó las repercusiones de la renuncia de Aguiñaga a la prefectura del Guayas, señalando que este movimiento estratégico altera las alianzas y la correlación de fuerzas de cara a los próximos comicios.