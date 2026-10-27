Nataly Morillo: 'Esperamos que la ciudadanía en la capital pueda tener un voto razonado'

Pese a las críticas vertidas contra la administración municipal capitalina ante los embates climáticos del fenómeno de El Niño, la falta de prevención exige que la gestión de los gobiernos locales sea fiscalizada rigurosamente por la propia comunidad, por lo que resulta indispensable que la ciudadanía evalúe los resultados en la atención a emergencias y ejerza un voto razonado en los próximos comicios, señaló Nataly Morillo, ministra de Gobierno.

Morillo tildó de "inepto" al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al criticar la falta de prevención y capacidad de respuesta de la administración capitalina ante los embates climáticos. Asimismo, en el plano político y electoral, la funcionaria sostuvo que la gestión local debe ser fiscalizada por la propia comunidad y expresó su expectativa de que la ciudadanía evalúe los resultados y ejerza un voto razonado en los próximos comicios