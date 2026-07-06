Nathaly Pernett: 'Seguramente el dinero de Progen ya estará en alguna isla'

"Detrás de esto hay estructuras financieras complejas. Seguramente el dinero de Progen ya estará en alguna isla, ni siquiera dentro de Estados Unidos" indicó Nathaly Pernett, analista política, sobre los contratos de Progen.

Pernett advirtió que las dinámicas de la delincuencia de cuello blanco utilizan redes corporativas transnacionales sofisticadas, lo que dificulta el rastreo inmediato del capital por parte de las autoridades de control. Comentó que es altamente probable que los fondos en disputa ya hayan sido movilizados fuera del sistema financiero tradicional de los Estados Unidos hacia jurisdicciones opacas o paraísos fiscales insulares, lo que impone un desafío monumental para la justicia local en materia de asistencia penal internacional y recuperación de activos.