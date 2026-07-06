Santiago Cahuasquí: 'Hemos visto la actuación política de organismos como la Fiscalía'

"Hemos visto la actuación política de organismos como la Fiscalía (...) garantizando la persecución a ciertos líderes con potencialidades de triunfo", comentó Santiago Cahuasquí, analista político sobre las precandidaturas seccionales.

Cahuasquí examinó las tensiones institucionales que configuran el actual panorama preelectoral. Advirtió sobre los riesgos del fenómeno conocido como lawfare o la instrumentalización de los aparatos de justicia con fines estrictamente políticos. Señaló que la selectividad en los tiempos procesales de la Fiscalía General del Estado frente a perfiles y líderes con altas probabilidades de éxito electoral debilita la confianza en las reglas del juego democrático, erosionando el principio de imparcialidad e interfiriendo directamente en la libre decisión de los ciudadanos en las urnas.