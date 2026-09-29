Pablo Cornejo: 'La época lluviosa no se va a modificar por el fenómeno de El Niño'

“La época lluviosa en nuestro país no se va a modificar por el fenómeno de El Niño, se va a mantener”, dice Pablo Cornejo, Director Ejecutivo del Inamhi, sobre la alerta por lluvias.

Cornejo analizó la evolución de las alertas meteorológicas y la interacción entre el régimen estacional histórico de lluvias y el desarrollo del fenómeno de El Niño en Ecuador. Aclaró que la presencia del evento climpatico no altera ni suplanta el calendario habitual de la época lluviosa en la geografía nacional, sino que interactúa con ella incrementando la frecuencia e intensidad de las precipitaciones sobre los umbrales normales. Indicó que es importante diferenciar el comportamiento pluviométrico estacional de El Niño para que las instituciones de gestión de riesgos e infraestructura adecuen sus planes de prevención sin desestimar la variabilidad climática natural del país.