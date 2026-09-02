Pamela Cortés: 'Hemos estado en la fase 1 y 2 (...) para que el diseño Estratos Vivos se pueda dar'

“Hemos estado en la fase 1 y 2, que es la de prefactibilidad y factibilidad, donde se estudian todas las condiciones para que este diseño Estratos Vivos se pueda dar”, explicó Pamela Cortés, Viceministra de Cultura y Patrimonio, sobre el Museo Nacional del Ecuador.

Cortés explicó que el proyecto denominado Estratos Vivos se encuentra ejecutando sus primeras etapas técnicas, correspondientes a los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Sañaló que estas fases iniciales resultan fundamentales para evaluar minuciosamente las condiciones estructurales, museográficas y patrimoniales que garantizarán una implementación rigurosa del diseño, orientada a poner en valor el acervo histórico del país y ofrecer un espacio público accesible y de estándares internacionales para la ciudadanía.