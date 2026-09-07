Paola Carvajal: 'Una multa de mayor valor no va a cambiar un comportamiento'

“No creo que una multa de mayor valor va a cambiar un comportamiento, de hecho va a ser una puerta para la corrupción”, dice Paola Carvajal, vocera de la Coalición “Movilidad Segura”, sobre las reformas a la Ley de Tránsito.

Carvajal analizó el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debatido en la Asamblea Nacional. Argumentó que basar la estrategia de reducción de siniestralidad únicamente en el aumento punitivo del valor de las multas resulta ineficaz para transformar el comportamiento de los conductores. Destacó que el incremento excesivo de los montos económicos, en lugar de generar conciencia vial, corre el riesgo de incentivar prácticas informales e ilegales en los operativos de control en vía.