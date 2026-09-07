Rosa Torres: 'Por trabajos administrativos no se logra indemnizar a las víctimas ni al Estado'

“Por trabajos administrativos no se logra indemnizar a las víctimas ni al Estado” comentó Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia. sobre la Ley Cero Impunidad.

Torres analizó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) orientadas a fortalecer los mecanismos de extinción de dominio y reparación integral. Explicó que los trabajos comunitarios o administrativos sancionatorios resultan insuficientes para resarcir los daños ocasionados por la delincuencia organizada tanto a las víctimas y el público. Destacó que, ante esta realidad, se evalúa la aplicación de la cooperación eficaz incluso después de dictada la sentencia firme, permitiendo que quienes aporten información veraz para identificar y procesar a otros cabecillas o visar la ubicación de activos ilícitos puedan recibir hasta un 5% de los bienes incautados.