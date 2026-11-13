Pedro Donoso:'En otros procesos habían iniciativas para conocer propuestas, Hoy vemos que no existe'

Considerando que en comicios anteriores las organizaciones de la sociedad civil impulsaban iniciativas clave para el contraste de planes y el voto informado, la ausencia actual de estos espacios reduce los insumos disponibles para que el electorado evalúe las propuestas al arranque de la campaña, advirtió Pedro Donoso, director general de Icare.

Según Donoso, la falta de espacios ciudadanos orientados al cruce de propuestas limita las herramientas disponibles para promover un voto informado y eleva el riesgo de que el debate público se concentre en dinámicas superficiales en lugar de soluciones estructurales para el electorado.