Rafael Oyarte: 'Hay que llenar las judicaturas que están vacantes'

“Si vamos a elegir a profesionales competentes e independientes para qué vamos a seleccionar jueces temporales. Hay que llenar las judicaturas que están vacantes”, dijo Rafael Oyarte, constitucionalista, sobre la selección de jueces temporales.

Oyarte analizó las implicaciones jurídicas e institucionales de los procesos de selección y designación de jueces temporales por parte del Consejo de la Judicatura. Cuestionó la lógica de destinar recursos y esfuerzos logísticos a la figura de la temporalidad judicial cuando el sistema requiere resolver de fondo la falta de titulares mediante concursos públicos definitivos. Indicó que, la independencia de la Función Judicial y la estabilidad de la carrera magistral se ven comprometidas cuando se apela a nombramientos transitorios, por lo que instó al organismo de administración judicial a priorizar la cobertura integral y definitiva de las vacantes en los distintos despachos del país con profesionales idóneos que gocen de plenitud de garantías en el ejercicio del cargo.