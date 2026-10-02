Roberto Andino: 'Planeamos invertir USD 460 millones'

“Planeamos invertir USD 460 millones”, indicó Roberto Andino, CEO de Tigo, sobre la inversión que se ejecutará en los próximos tres o cuatro años para ampliar la cobertura en Ecuador.

Andino anunció el despliegue de un plan estratégico de inversiones por USD 460 millones proyectado para ejecutarse en un plazo de tres a cuatro años en el mercado ecuatoriano. Explicó que estos recursos se destinarán prioritariamente a la ampliación de la red de cobertura móvil y fija, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la optimización de los servicios de conectividad en zonas clave del país. Destacó que la inyección de este capital busca elevar los estándares de competitividad en el sector de las telecomunicaciones, acelerar la inclusión digital de sectores productivos y sociales, y consolidar una plataforma tecnológica robusta que impulse el desarrollo económico nacional.