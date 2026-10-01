Roberto Aspiazu: 'Si no llueve, la situación de los apagones va a tender a agravarse'

“A partir de la tercera semana de octubre, si no llueve, la situación de los apagones va a tender a agravarse”, dijo Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.

Aspiazu analizó la vulnerabilidad operativa del parque de generación hidroeléctrica y las proyecciones de suministro eléctrico para las próximas semanas. Advirtió que la falta de precipitaciones en las cuencas orientales aproxima al país a un umbral operativo crítico hacia la tercera semana de octubre, período en el cual la rigidez del déficit energético podría forzar un incremento en la frecuencia y duración de los racionamientos eléctricos. Indicó que para superar la severidad de este ciclo hidrológico exige acelerar la incorporación de potencia térmica de contingencia, agilizar los contratos de integración privada y estructurar una planificación preventiva transparente que reduzca la incertidumbre en el aparato productivo.