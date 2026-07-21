Roberto Luque: 'Escuchamos a la ciudadanía y revisamos el diseño'

"La decisión del jurado no era vinculante. Lo que nosotros hicimos fue escuchar a la ciudadanía y revisar contractualmente" detalló Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, sobre el diseño del nuevo Museo Nacional.

Luque justificó la decisión de rechazar la propuesta arquitectónica previamente seleccionada para la construcción del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MuNa). Aclaró que las resoluciones del jurado evaluador tenían un carácter consultivo y no vinculante para el Estado. Indicó que la administración actuó en respuesta al rechazo y las observaciones críticas planteadas por ciudadanos y urbanistas respecto a la funcionalidad, seguridad y estética del diseño. Comentó que, tras un análisis técnico y contractual de los pliegos, se resolvió no adjudicar la propuesta inicial y convocar a una nueva fase con los finalistas para garantizar un proyecto que responda a las necesidades socioculturales del país.