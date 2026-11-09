Roberto Luque: 'Hay 12 personas fallecidas, 13 743 viviendas afectadas y 27 km de vías dañadas'

Dado que el fenómeno climático ya deja un saldo trágico de 12 víctimas mortales y más de 13 mil viviendas comprometidas, los severos daños en tramos viales estratégicos exigen acelerar la intervención estatal para mitigar la emergencia social y garantizar la conectividad del país, informó Roberto Luque, ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional.

Según Luque, la articulación inmediata de recursos para la atención de las familias damnificadas, la habilitación de las vías secundarias e interprovinciales y la coordinación técnica entre carteras de Estado resultan indispensables para mitigar la crisis y responder con celeridad en los puntos más críticos.