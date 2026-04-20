Santiago Basabe: 'La crisis de salud se ahonda cada día y el Gobierno no ha podido resolverla'

"La crisis de salud se ahonda cada día y el Gobierno no ha podido resolverla" destacó Santiago Basabe, docente y columnista de Primicias, sobre la gestión sanitaria.

Basabe examinó el deterioro de los servicios de salud pública en el país, señalando que la falta de soluciones estructurales por parte del Ejecutivo se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la gestión actual.