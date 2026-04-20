Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 20 abr 2026 - 08:32

Santiago Basabe: 'La crisis de salud se ahonda cada día y el Gobierno no ha podido resolverla'

"La crisis de salud se ahonda cada día y el Gobierno no ha podido resolverla" destacó Santiago Basabe, docente y columnista de Primicias, sobre la gestión sanitaria.

Basabe examinó el deterioro de los servicios de salud pública en el país, señalando que la falta de soluciones estructurales por parte del Ejecutivo se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la gestión actual.

Nuestra TV