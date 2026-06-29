Santiago Bucaram: 'La selección de Ecuador supera a la selección mexicana en valor de jugadores'

"La selección de Ecuador por primera vez supera a la selección mexicana en valor de jugadores" indicó Santiago Bucaram, comentarista deportivo, en un análisis previo al encuentro de México vs Ecuador por 16vos de final.

Bucaram analizó un hito histórico que refleja el cambio de paradigma en el fútbol de la región de cara al enfrentamiento entre "La Tri" y el combinado azteca. Destacó que, de acuerdo con los indicadores de portales especializados en el mercado de pases, el valor de la plantilla ecuatoriana supera al plantel mexicano. Destacó que este fenómeno responde a la consolidación de una generación de futbolistas nacionales en las ligas de élite europeas, como la Premier League y la Bundesliga, lo que no solo incrementa el patrimonio deportivo del país, sino que altera la correlación de fuerzas de cara a los torneos internacionales.