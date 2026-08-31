Silvana Pástor: 'Para producir y generar desarrollo para el país necesitamos inversión'

“Para producir y generar desarrollo para el país necesitamos inversión. No se puede producir sin inversión”, señaló Silvana Pástor, vicepresidenta de la Cámara de Energía de Ecuador, sobre las reservas en el Campo Sacha.

Pástor analizó los desafíos operativos y económicos del sector petrolero nacional, con especial énfasis en el potencial de desarrollo del Campo Sacha. Enfatizó que sostener e incrementar los niveles de extracción en los activos estratégicos del Estado exige atraer inversión técnica y financiera sostenida.