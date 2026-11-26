Simón Pachano: 'El Consejo de Participación Ciudadana es un cáncer dentro del régimen democrático'

El politólogo Simón Pachano analizó la legitimidad institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y expuso sus argumentos en defensa del voto nulo para la elección de sus integrantes. En contraste con la postura de Ramiro Rivera, Pachano sostuvo que la estructura del organismo impide cualquier reforma o depuración desde su interior, calificándolo como una distorsión grave dentro del sistema democrático ecuatoriano.

Según Pachano, promover la nulidad del sufragio constituye una herramienta legítima de protesta cívica para evidenciar el rechazo ciudadano a esta entidad, por lo que exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar el escrutinio y la contabilización separada de las papeletas nulas y blancas frente a los votos válidos.