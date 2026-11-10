Sonia Recalde: 'Hay que prepararse para el peor escenario'

Si bien el monitoreo marino mantiene un seguimiento constante de la cuenca pacífica, la interacción de los modelos océano-atmosféricos prevé la presencia de precipitaciones de moderadas a intensas durante los comicios, por lo que resulta inviable garantizar una jornada electoral con clima despejado, advirtió Sonia Recalde, investigadora oceanográfica del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Según Recalde, la preparación oportuna y la adopción de medidas preventivas por parte de la ciudadanía y las instituciones electorales resultan esenciales para contrarrestar los imponderables del clima y asegurar el desarrollo fluido del proceso democrático.