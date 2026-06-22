Tatiana Dangond: 'El gran reto del presidente electo será la gobernabilidad'

"El gran reto del presidente electo Abelardo De La Espriella será alcanzar gobernabilidad en una Colombia fracturada en dos mitades" comentó Tatiana Dangond, analista política, sobre el panorama político de Colombia.

Dangond examinó las implicaciones políticas tras los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que perfilaron como ganador a Abelardo De La Espriella. Señaló que el ajustado margen electoral, el más estrecho de la historia reciente, deja al nuevo mandatario ante un panorama de polarización. Indicó que el éxito de la administración entrante dependerá de su capacidad para construir mayorías en un Congreso fragmentado y desactivar la conflictividad social.