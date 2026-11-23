Wilson Merino: 'Es importante plantear a Quito la segunda línea del Metro, la línea hacia Calderón'

Visto que la parroquia de Calderón concentra uno de los mayores índices de crecimiento demográfico y demanda de desplazamiento en el norte de la capital, consolidar un sistema de movilidad sostenible exige proyectar la expansión subterránea mediante la planificación y ejecución de la segunda línea del Metro de Quito hacia ese sector, enfatizó Wilson Merino, candidato a la Alcaldía de Quito.

Según Merino, obras de infraestructura de transporte masivo de alta capacidad con una integración efectiva del sistema alimentador en superficie resulta indispensable para reducir los tiempos de traslado, descongestionar las principales arterias viales y mejorar la calidad de vida de los quiteños.