Yury Escajadillo: 'El Niño nos une, el clima no ve fronteras, no ve países'

“El Niño nos une, el clima no ve fronteras, no ve países”, dice Yury Escajadillo, Subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi-Perú, sobre los efectos de el fenómeno de El Niño.

Escajadillo analizó la dimensión del fenómeno de El Niño y la urgencia de articular mecanismos binacionales de monitoreo y gestión de riesgos entre Ecuador y Perú. Enfatizó que las alteraciones oceanográficas y los sistemas de precipitación no reconocen límites territoriales ni fronteras administrativas, por lo que el impacto en las cuencas hidrográficas compartidas y zonas transfronterizas exige un intercambio continuo de datos satelitales y modelos predictivos. Destacó que la integración de la información climática entre las agencias meteorológicas sudamericanas es la herramienta clave para elevar la precisión de las alertas tempranas, optimizar la respuesta logística de los gobiernos y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones vulnerables a lo largo del Pacífico Sur.