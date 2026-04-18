Noticias, viernes 17 de abril del 2026 | 24 Horas | Quito

Noticias, viernes 17 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticiero, sábado 18 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticiero, sábado 18 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Estelar de este sábado 18 de abril del 2026. Con Astrid Singre.