Noticiero 24 Horas Guayaquil I del lunes 15 de diciembre del...

Joanna Acebo: la influenza H3N2 es en teoría más contagiosa,...

Gilda Alcívar: La economía de Ecuador ha mejorado un 10,4% e...

Noticiero 24 Horas Quito II del lunes 15 de diciembre del 2025

Revise las noticias más destacadas de Quito en nuestro Noticiero 24 Horas Segunda Emisión de este lunes 15 de diciembre del 2025.