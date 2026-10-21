El nuevo Atlas de Galápagos revela la increíble biodiversidad que guarda el archipiélago

La tortuga gigante de Fernandina es una especie única en el Parque Nacional Galápagos.

Cuando pensamos en las Islas Galápagos, nuestra mente viaja automáticamente hacia las imponentes tortugas gigantes, las iguanas marinas tomando el sol o los simpáticos piqueros de patas azules.

Sin embargo, el ecosistema de las 'Islas Encantadas' esconde un universo fascinante. Hay arañas que cargan a sus crías sobre el abdomen, una abeja que solo existe en el archipiélago y plantas que sobreviven con poblaciones de apenas unos pocos ejemplares.

Esa diversidad es la protagonista del nuevo Atlas de Galápagos 2026, presentado por la Fundación Charles Darwin.

La segunda edición reúne el trabajo de 87 autores y colaboradores y presenta 69 especies y grupos de especies. Entre ellos están las tortugas gigantes, los pinzones de Darwin, las iguanas marinas, el pingüino de Galápagos, pero también especies menos conocidas como las arañas lobo, líquenes, hormigas endémicas, langostas y la abeja carpintera de Galápagos.

Uno de los casos más sorprendentes es el pinzón de manglar, considerado el ave más rara de Galápagos. Se estima que quedan entre 60 y 80 individuos y menos de 15 parejas reproductoras.

El Atlas también destaca a la abeja carpintera de Galápagos, la única especie de abeja endémica del archipiélago y un polinizador clave para su flora.

La publicación incluso permite descubrir especies que suelen pasar inadvertidas. Hay siete especies de araña lobo endémicas, mientras que al menos un tercio de las especies de líquenes todavía no han sido documentadas.

También aparece la galvezia, una planta endémica en peligro crítico, cuya supervivencia está relacionada con la actividad de la abeja carpintera.

Pero el Atlas también revela lo que todavía ignoramos. Cada ficha incluye preguntas que la ciencia aún no ha podido responder sobre la especie, desde el estado de poblaciones hasta sus amenazas y distribución.

La obra de 309 páginas fue publicada en inglés, aunque los nombres comunes de las especies aparecen también en español. El formato digital se lo puede descargar gratis desde la sección de guías de identificación de la Fundación Charles Darwin.