¡Nueva vida en Galápagos! Nace una cría de lobo marino en Puerto Ayora
El Parque Nacional Galápagos realiza el seguimiento de la madre y su pequeño, mientras pide a los visitantes no acercarse a la cría y su madre.
Una cría de lobo marino nació la mañana del lunes 19 de octubre en el muelle Gus Angermeyer, en Puerto Ayora.
Parque Galápagos
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Actualizado:
20 oct 2026 - 17:57
Una nueva cría de lobo marino llegó al mundo en el muelle Gus Angermeyer, en Puerto Ayora, Galápagos, la mañana del lunes 19 de octubre de 2026.
Las primeras imágenes muestran al pequeño descansando junto a su madre poco después del nacimiento, en un nuevo episodio de la vida silvestre del archipiélago.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos mantiene el seguimiento de la madre y su cría para vigilar su bienestar durante los primeros días.
Las autoridades recuerdan a residentes y visitantes que deben observar a los animales desde una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda perturbarlos.
¿Qué hacer si encuentras una cría de lobo marino sola?
Durante sus primeros días de vida, la cría depende de la leche materna para alimentarse.
Su madre necesita ingresar al océano para buscar alimento y después regresar junto a su pequeño.
Por eso, encontrar a una cría sola no significa necesariamente que esté abandonada.
Recomendaciones para proteger a los lobos marinos
Para evitar molestias o riesgos, se recomienda no tocar ni alimentar a los lobos marinos, mantener una distancia prudente y llevar a las mascotas bajo control.
Si se observa una situación que pueda poner en peligro al animal, lo adecuado es informar a las autoridades del Parque Nacional Galápagos y no intervenir por cuenta propia.
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