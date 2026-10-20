¡Nueva vida en Galápagos! Nace una cría de lobo marino en Puerto Ayora

Una cría de lobo marino nació la mañana del lunes 19 de octubre en el muelle Gus Angermeyer, en Puerto Ayora.

Una nueva cría de lobo marino llegó al mundo en el muelle Gus Angermeyer, en Puerto Ayora, Galápagos, la mañana del lunes 19 de octubre de 2026.

Las primeras imágenes muestran al pequeño descansando junto a su madre poco después del nacimiento, en un nuevo episodio de la vida silvestre del archipiélago.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos mantiene el seguimiento de la madre y su cría para vigilar su bienestar durante los primeros días.

Las autoridades recuerdan a residentes y visitantes que deben observar a los animales desde una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda perturbarlos.

🦭💙 Una nueva vida llena de alegría a Galápagos Esta mañana nació una cría de lobo marino en Puerto Ayora. La Dirección del Parque Nacional Galápagos mantiene el seguimiento de la madre y su pequeño para velar por su bienestar. Disfrutemos este momento desde una distancia prudente, sin perturbarlos y manteniendo a nuestras mascotas bajo control. Cuidar la vida silvestre es responsabilidad de todos 💚 — Parque Galápagos (@parquegalapagos) October 20, 2026

¿Qué hacer si encuentras una cría de lobo marino sola?

Durante sus primeros días de vida, la cría depende de la leche materna para alimentarse.

Su madre necesita ingresar al océano para buscar alimento y después regresar junto a su pequeño.

Por eso, encontrar a una cría sola no significa necesariamente que esté abandonada.

Nacimiento de una cría de lobo marino en Puerto Ayora conmueve a Galápagos Parque Galápagos Nacimiento de una cría de lobo marino en Puerto Ayora conmueve a Galápagos Parque Galápagos Nacimiento de una cría de lobo marino en Puerto Ayora conmueve a Galápagos Parque Galápagos Nacimiento de una cría de lobo marino en Puerto Ayora conmueve a Galápagos Parque Galápagos

Recomendaciones para proteger a los lobos marinos

Para evitar molestias o riesgos, se recomienda no tocar ni alimentar a los lobos marinos, mantener una distancia prudente y llevar a las mascotas bajo control.

Si se observa una situación que pueda poner en peligro al animal, lo adecuado es informar a las autoridades del Parque Nacional Galápagos y no intervenir por cuenta propia.