Declaración de áreas protegidas, el principal anuncio en el festival musical 'Cuenca Natural Flow'

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció la declaratoria del Área Protegida Comunitaria Virgen del Rosario, en Azuay. Esta tiene una extensión de 2 175 hectáreas de ecosistemas de páramo.

También se anunció la declaratoria de 312 hectáreas del Bosque y Vegetación Protector La Josefina, que garantiza la protección legal y ecológica de una zona clave en la cuenca del río Paute.

Otro anuncio fue la creación del Comité Nacional de Coordinación de Reservas de Biosfera del Ecuador orientado a fortalecer la gobernanza y la gestión integrada de las ocho Reservas de Biosfera reconocidas por la UNESCO, que abarcan más de 23 millones de hectáreas.

Estos fueron los principales anuncios realizados en el festival 'Cuenca Natural Flow' realizado en Azuay en el inicio de las fiestas. El encuentro artístico y cultural se realizó por la conservación de los páramos y los recursos hídricos.

Como parte del compromiso ambiental del Gobierno anunciado en el concierto, hubo un compromiso para que cada asistente siembre una planta nativa de páramo, perteneciente a una de dos especies altoandinas seleccionadas, lo que representa 70 000 nuevas plantas que fortalecerán los ecosistemas de montaña mediante procesos planificados de reforestación.