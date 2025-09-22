Gobierno convoca al prefecto del Azuay y al alcalde de Cuenca por proyecto minero Quimsacocha

El Gobierno quiere un acercamiento en Cuenca. A través de un comunicado, el gobernador del Azuay, Xavier Eduardo Bermúdez, convocó al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y al prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, a una mesa técnica para conocer los informes de impacto ambiental del proyecto minero Loma Larga,

La Gobernación del Azuay citó el encuentro para este martes, 23 de septiembre de 2025, a las 10:00, en la oficina del Ministerio del Ambiente de Cuenca. También participará la cartera del Ambiente y se analizará del plan que busca implementar en los páramos de Quimsacocha.

“Estas entidades deberán emitir informes técnicos y adjuntar al expediente sus resoluciones administrativas motivadas sobre esos riesgos. Al hacerlo, el Municipio y la Prefectura deberán asumir la plena responsabilidad de sus decisiones, respaldándolas con los informes técnicos y jurídicos correspondientes”, se puede leer en el comunicado.

La Gobernación de Azuay justificó que esta convocatoria obedece a la decisión del presidente Daniel Noboa de no continuar con el proyecto Loma Larga, por lo que se revisará la sustentación y presentación de los informes de impacto ambiental de la Alcaldía de Cuenca y de la Prefectura del Azuay, antes de la anulación de la licencia ambiental a la minera canadiense.