Ministerio de Ambiente denuncia ante Fiscalía atropellamiento de venado en Loja

Un conductor atropelló a un venado en la vía Macará, en Loja.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) inició acciones legales contra el conductor que atropelló a un venado en Loja.

Así lo informó el MAE este miércoles 6 de mayo de 2026 a través de sus redes sociales.

El ciudadano que atropelló al animal fue identificado, asimismo el vehículo en el que se movilizaba.

Por el atropellamiento del venado el MAE levantó un proceso administrativo sancionatorio conforme al Códio Orgánico del Ambiente (COA), que establece sanciones entre 10 y 200 salarios básicos unificados.

Asimismo, el MAE presentó la denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito contra la fauna silvestre.

El delito contra la fauna silvestre está tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de uno a tres años de cárcel.

En imágenes difundidas en redes sociales el 2 de mayo se observa a un vehículo trooper de color dorado circulando de manera temeraria.

El vehículo iba de un lado a otro de la carretera, incluso invadiendo el carril contrario, en el sector de El Empalme.

El animal es golpeado y huye al lado contrario de la vía, hacia la vegetación.