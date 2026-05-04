Un fenómeno 'ultra raro' dejó sin palabras a Indonesia
Un video viral captó un espectáculo poco común en el cielo: nubes iridiscentes que brillan con tonos de arcoíris tras la lluvia.
Un arcoíris en las nubes sorprende a habitantes en Indonesia
DeilyUpdate
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 11:33
Un fenómeno, tan breve como impresionante, ha despertado asombro y curiosidad en redes sociales. Sucedió en Indonesia y ya da la vuelta al mundo.
El registro audiovisual grabado en Indonesia muestra cómo, tras una lluvia persistente, el cielo se transforma en un lienzo de colores.
Las nubes iridiscentes reflejan tonalidades intensas que van del rosa al verde, generando una escena que muchos describen como “irreal”. El video se ha difundido rápidamente por su belleza y rareza.
¿Qué son las nubes iridiscentes?
La iridiscencia nubosa es un fenómeno óptico poco frecuente. Ocurre cuando la luz del sol interactúa con diminutas gotas de agua suspendidas en la atmósfera.
Este proceso provoca la difracción y refracción de la luz, descomponiéndola en múltiples colores visibles, similares a los de un arcoíris.
Las condiciones exactas que lo hacen posible
Para que este espectáculo ocurra, se necesitan condiciones muy específicas: gotas de agua extremadamente pequeñas y uniformes, además de una posición precisa del sol.
Por eso, aunque no es imposible, sí es difícil de observar a simple vista, lo que convierte cada aparición en un evento especial.
Impacto en redes y fascinación global
El video ha generado miles de reacciones. Usuarios de todo el mundo destacan la belleza inesperada de la naturaleza y cómo fenómenos así recuerdan la complejidad del clima.
Para muchos, es una oportunidad de mirar el cielo con más atención después de la lluvia.
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