Ciclista muere tras chocar contra varillas de un camión en Tumbaco

Un ciclista murió en un trágico choque con camión de varillas.

Un joven ciclista murió luego de chocar trágicamente contra varillas transportadas por un camión en Tumbaco, nororiente de Quito.

El hecho se registró la tarde del martes 5 de mayo de 2026 y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

El joven de 25 años circulaba en bicicleta utilizando un buzo de color azul, cuando chocó de frente con el camión.

El siniestro se registró en la avenida Universitaria y ocasionó el cierre parcial mientras se atendía la emergencia.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al joven que choca de frente con las varillas que el camión llevaba a un costado.

Su cuerpo quedó atravesado por las varillas y la bicicleta cayó al suelo, en el sector de La Tola Chica 3.

Moradores de la zona contaron que el joven gritaba por ayuda, pero murió antes de que los equipos de emergencia pudieran sacar su cuerpo de las varillas.