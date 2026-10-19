Descomisan 17 libras de carne de fauna protegida extraída del Parque Nacional Yasuní

La Policía Nacional informoó que cuatro personas fueron procesadas ​​por tráfico de especies amenazadas en Orellana.

La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UNIDCAN), ejecutó un operativo que dejó cuatro personas detenidas por el tráfico ilegal de fauna silvestre en Orellana.

La acción policial, realizada junto con la Unidad de Inteligencia Ambiental y técnicos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se llevó a cabo en la parroquia Pompeya, cantón Joya de los Sachas.

Hallazgo en la cajuela de un vehículo

Durante un control de rutina, los uniformados interceptaron un automóvil en la provincia de Imbabura.

Tras registrar el vehículo, descubrieron ocultas debajo de la alfombra de la llanta de emergencia dos fundas plásticas con carne de animales silvestres muertos.

Los sospechosos ocultaron debajo de la alfombra de la llanta de emergencia dos fundas plásticas con carne de animales silvestres muertos.

Investigaciones preliminares revelaron que las especies provenían de cacerías realizadas en el interior del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas megabiodiversas del planeta y declarada Reserva de la Biosfera.

Aunque los implicados argumentaron que la recolección respondía a motivos de subsistencia comunitaria, la legislación ecuatoriana prohíbe de manera estricta la extracción y venta de estos elementos con fines de comercialización.

Especies en riesgo y medidas cautelares

Técnicos ambientales realizaron la identificación taxonómica e incautaron:

10 libras de carne de Guanta de Tierras Bajas ( Cuniculus paca ), especie clasificada como Casi Amenazada (NT) en el Libro Rojo del Ecuador.

( ), especie clasificada como en el Libro Rojo del Ecuador. 7 libras de carne de Venado Colorado ( Mazama americana ), registrada también como Casi Amenazada.

La carne decomisada ingresó a la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente en Orellana.

Los cuatro ciudadanos aprehendidos en flagrancia —identificados como Bryan C., William A., Carmen U. y Sheila B. — fueron puestos a órdenes de la Justicia.

Al juez de la causa le dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica mientras avanza la instrucción fiscal.

La carne decomisada ingresó a la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente en Orellana, mientras que el automóvil quedó retenido en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias (CAIE) en El Coca.