Ecuador reacondiciona pozos de campo Amistad para duplicar producción de gas

La petrolera estatal Petroecuador avanza en los trabajos de reacondicionamiento de pozos en el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, para duplicar su producción de gas natural, según informó el Gobierno en un comunicado.

Entre las labores de mejora también se encuentra el regreso de operaciones costa afuera (offshore) con plataformas autoelevables, un sistema que llevaba más de una década sin utilizarse.

La instalación de la plataforma, según avanzó el pasado mes de agosto la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, se produce tras llegar a un acuerdo de inversión con la empresa Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC).

Actualmente, el campo Amistad produce cerca de 20 millones de pies cúbicos diarios, una cifra que pretende incrementarse a partir del último trimestre del año.

Por el momento, la embarcación que transporta la plataforma ya se encuentra en ruta hacia Ecuador y se espera que arribe entre el 12 y el 17 de octubre de 2025.

"Esta infraestructura de alta tecnología permitirá ejecutar intervenciones mayores de reacondicionamiento, bajo estrictos estándares de seguridad y protección ambiental", aseguró el Gobierno en su comunicado.

A finales de julio pasado, la estatal Petroecuador anunció que, con la apertura de dos pozos que estaban siendo reparados, preveía aumentar en hasta cinco millones de pies cúbicos por día la producción de gas natural en el campo Amistad.

Los trabajos comprendían dos pozos cerrados del Bloque 6, a fin de recuperar zonas con perspectivas productivas y fortalecer la oferta nacional de gas natural a partir de este mes.

Según datos de Petroecuador, entre probadas y probables, las reservas certificadas del campo Amistad son de 167 300 millones de pies cúbicos de gas natural y recursos prospectivos de 241 000 millones de pies cúbicos.