Petroecuador duplicará la producción de gas en campo amistad con empresa china

El campo Amistad de gas natural se encuentra dentro del bloque-6, ubicado en el golfo de Guayaquil.

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, en sus habituales informes desde Carondelet, anunció este lunes 18 de agosto del 2025 que Petroecuador firmará un contrato con la empresa estatal CNPC (China National Petroleum Corporation) para duplicar la producción de gas natural del Campo Amistad.

Jaramillo detalló que el contrato ascendería a 78 millones de dólares y será suscrito hoy para mejorar la producción del campo Amistad ubicado dentro del bloque 6, en el golfo de Guayaquil.

Los trabajos comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta mayo de 2026. El contrato prevé un reacondicionamiento de cuatro pozos. Hoy, el campo produce 20 millones de pies cúbicos por día. Se trata del único campo de gas activo en Ecuador, cuya producción abastece a la mayor termoeléctrica del país, Termogas Machala.

“Luego de 10 años, el país retomará operaciones costa afuera con una plataforma jack up. Con este incremento garantizamos la seguridad energética del país, la generación para el sector industrial y para el consumo de los hogares “, dijo Jaramillo.