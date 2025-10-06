Firma DPM confirma revocatoria de licencia ambiental del proyecto Loma Larga, en Azuay

La empresa Dundee Precious Metals (DPM) confirmó este lunes 6 de octubre que ha recibido notificación oficial del Ministerio del Ambiente y Energía sobre la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, en Azuay.

A través de su página electrónica https://dpmmetals.com desde Toronto, Canadá, emitió el comunicado de prensa. Tras una oposición de autoridades locales y de organizaciones sociales y presionar por la revocatoria se confirmó la suspensión definitiva del proyecto.

"Nos preocupa profundamente la decisión de revocar nuestra licencia ambiental, emitida en junio tras un riguroso proceso por parte del gobierno para garantizar la aplicación de altos estándares ecuatorianos en el desarrollo de Loma Larga", se lee en una parte del comunicado.

Y añadió algo más: "Confiamos en que nuestro plan de gestión ambiental y las sólidas medidas de protección ambiental implementadas para Loma Larga cumplen con dichos estándares".

Según el pronunciamiento subido en la página se lee: “DPM está comprometida con los más altos estándares de protección ambiental y transparencia, y cumplimos estrictamente con las leyes de los países donde operamos”, afirmó David Rae, presidente y CEO de la compañía.

Sobre el plan del manejo ambiental, la empresa manifestó que: “confiamos en que nuestro plan de manejo ambiental y las sólidas medidas de protección implementadas para este proyecto cumplen con dichos estándares”.

En el escrito DPM igualmente consta “la gestión responsable del agua y la protección del ecosistema sensible que rodea a Loma Larga son consideraciones clave en el diseño del proyecto”.

De acuerdo con DPM, “estudios hídricos hechos por expertos independientes, DPM y los propios reguladores han demostrado consistentemente que el proyecto no tendría un impacto negativo en el suministro de agua”.