Gobierno revoca la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Ecuador

A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó este sábado, 4 de octubre de 2025, que revocó la licencia ambiental del Proyecto Minero Loma Larga ubicado en Azuay y cerca al Área Nacional de Recreación Quimsaocha. Este fue otorgado el 23 de junio de 2025 a la empresa Dundee Precious Metals Ecuador S.A. (DPM) bajo el régimen de gran minería.

La decisión responde a los informes técnicos elaborados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, señaló la Cartera de Estado, en el comunicado. La entidad detalló técnicamente que la revocatoria pesa sobre la 'autorización administrativa ambiental N° MAATE-SUIA-LA-2025-0003'.

La entidad aclaró que la decisión "se adopta con base en los informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, instituciones competentes en la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente".

Los documentos remitidos por el Municipio y la Prefectura refieren a los posibles riesgos ambientales que implicaría la ejecución del proyecto en el sistema de lagunas de Quimsacocha. Esta es una fuente hídrica vital para el abastecimiento de agua potable y los sistemas de riego de la región.