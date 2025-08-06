Autoridades investigan la causa de muerte de un ocelote hallado en Chongón, Guayas

Un ocelote fue hallado muerto por guardias de seguridad en un puerto privado.

Las autoridades investigan la causa de muerte de un ocelote hallado en el interior de un puerto privado en la parroquia de Chongón, provincia del Guayas, informaron este miércoles 6 de agosto de 2025.

El animal fue hallado con varias heridas en su cuerpo, por lo que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica investiga a través de su Dirección Zonal.

Veterinarios realizaron la necropsia del animal para determinar las causas de su muerte.

Mientras tanto, personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna realziaron el reconocimiento del lugar de los hechos.

El Ministerio adelantó que continuarán con las investigaciones para dar con los presuntos responsables de la muerte del felino, un hecho que constituye una amenaza a la vida silvestre.

En Ecuador atentar contra la vida silvestre se castiga con una pena de uno a tres años de cárcel, según establece el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este no es el primer ocelote hallado muerto en esa provincia. La comunidad denuncia al menos cuatro hechos similares ocurridos en la vía a la Costa y Chongón en lo que va el año.