Machala: Triple asesinato deja víctimas colaterales en marisquería

Imagen referencial de las evidencias tras un ataque armado sucedido en Machala el 10 de mayo de 2026.

Cerca de las 15:39 del domingo 10 de mayo de 2026, un ataque armado se registró en una marisquería de Machala.

El hecho sucedió entre las calles Arízaga y 10 de Agosto, dejando tres víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres llegaron al sitio en una motocicleta e identificaron a la persona a la que buscaban antes de ejecutar el ataque.

Una de las víctimas intentó escapar

Uno de los sospechosos descendió del vehículo e ingresó al negocio disparando contra los presentes.

Una de las víctimas cayó abatida, mientras otra intentó escapar pero fue alcanzada por los disparos.

Durante el hecho, una de las víctimas colaterales fue la cajera del local identificada como Samanta Ponce, de 30 años.

Las demás víctimas fueron identificadas como Wilson Capa y Jorge Mascote.

Habitantes del sector indicaron que los responsables escaparon rápidamente en la misma motocicleta.