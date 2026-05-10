Night clubs, licorerías y hostales fueron inspeccionados en el norte de Quito

Autoridades inspeccionaron varias instalaciones comerciales del norte de la capital.

Autoridades capitalinas ejecutaron, el viernes 8 y el sábado 9 de mayo de 2026 varios operativos en las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Delicia.

Como resultado de las intervenciones se registraron dos inicios de procesos administrativos y ocho citaciones por vehículos mal estacionados.

Además, la Policía verificó antecedentes penales de 144 personas, mientras que las Fuerzas Armadas realizaron 30 registros corporales.

141 efectivos participaron de los operativos

Según la información, alrededor de 15 ciudadanos extranjeros fueron revisados por las autoridades.

De estos controles se derivó una sanción por permanencia irregular en el país y tres notificaciones de salida voluntaria relacionadas con temas migratorios.

Durante los operativos también se inspeccionaron 14 motocicletas y 19 locales comerciales, entre ellos cinco centros nocturnos, 10 licorerías y dos hostales.

Para estas acciones se desplegaron 141 efectivos de distintas instituciones.