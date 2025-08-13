Niñas de la Amazonía afectadas por contaminación de mecheros demandaron al Gobierno

Menores afectadas por contaminación con mecheros acudieron a la la Corte Constitucional, este miércoles 13 de agosto del 2025 para presentar una demanda.

Menores afectadas por contaminación con mecheros (antorchas de gas asociado a la explotación petrolera) en la Amazonía ecuatoriana presentaron una demanda contra el Gobierno Nacional, este miércoles 13 de agosto del 2025.

La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional (CC) por incumplimiento de una sentencia que obligaba el retiro de los mecheros por vulnerar los derechos de la naturaleza y de la salud de los residentes cercanos. Según las demandantes, aún no se han retirado las antorchas.

"Es hora de decir basta. No nos vamos a quedar calladas", señaló Leonela Moncayo, de 15 años de edad, una de las menores más activas en el caso y la encargada de portar en sus manos las 55 páginas de la demanda que entregaron en la Corte Constitucional.

Este miércoles 13 de agosto, ocho de las nueve menores que lideraron el inicio de esta lucha accedieron al interior de la sede de la CC, en Quito, ante la mirada de la prensa y ambientalistas que se acercaron a apoyar su iniciativa.

Las niñas fueron atendidas por el personal de seguridad y por los administrativos pertinentes, quienes recibieron la documentación. Una vez salieron del edificio, fueron recibidas entre aplausos, consignas y tambores por los activistas.

"El agua vale más que el oro", "Estamos muriendo por contaminación" o "El fuego de los mecheros es el grito de dolor de la Amazonía", fueron los lemas de algunas de las pancartas que portaron los activistas.

Cuatro años de espera

El 29 de julio de 2021, y tras judicializar el caso, la Corte Provincial de Sucumbíos obligó al Estado ecuatoriano a eliminar los 447 mecheros ubicados en diferentes provincias de la región amazónica.

Cuatro años después, y según explicó Moncayo, el número de antorchas ha incrementado presuntamente hasta 486. Por su parte, Petroecuador afirma que está en proceso de retirarlos paulatinamente.

Moncayo destacó la urgencia de tomar medidas efectivas porque las comunidades aledañas carecen de servicios esenciales como el acceso a agua potable no contaminada o a centros hospitalarios cercanos, denunció.

Policía desarticula un red de minería ilegal en en la Amazonía

"Allá no tenemos hospitales y las personas con cáncer siguen sufriendo. Hoy en día ya hay más de 700 casos", señaló la joven.

Ximena Vizcaíno, de la red de la iglesia católica en la Amazonía (Repam), declaró su apoyo a la lucha de estas niñas y comunidades que están siendo afectadas por "los mecheros de la muerte".

"Este caso no solo afecta a la región de Sucumbíos, Orellana o Napo, tenemos que tener en cuenta que la Amazonía pertenece a un gran bioma formado por millones de kilómetros cuadrados conectados por ríos, selvas, gran biodiversidad, y pueblos y culturas que la habitan" , señaló Vizcaíno.