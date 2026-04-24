Pareja de Florida descubre quiénes son los padres de su hija tras error en fecundación in vitro

Tiffany Score y Steven Mills dijeron que aman a Shea y que "serán los padres de esta niña para siempre".

Una pareja en Florida logró identificar a los padres biológicos de la bebé que tuvieron tras un error en un procedimiento de fertilización in vitro (IVF), según reportó NBC Noticias.

De acuerdo con el medio, la mujer dio a luz a una niña que, tras pruebas genéticas, no tenía relación biológica con ninguno de los dos padres, lo que evidenció una confusión de embriones durante el tratamiento.

El caso se remonta a un procedimiento realizado en 2025 en una clínica de fertilidad, donde presuntamente se implantó un embrión que no correspondía a la pareja.

Impacto legal y emocional

Según NBC Noticias, los análisis confirmaron recientemente la identidad de los padres biológicos de la menor, aunque su información se mantiene en reserva por motivos de privacidad.

Este hallazgo marca un avance importante en el proceso, pero también abre nuevas interrogantes legales sobre la custodia y el futuro de la niña.

Este tipo de errores en tratamientos de fertilidad, aunque poco frecuentes, han generado creciente preocupación por los protocolos de seguridad en clínicas especializadas.

El caso evidencia los desafíos éticos y legales de la reproducción asistida y reabre el debate sobre la regulación de estos procedimientos.

Este mes, Mara Hatfield, abogada que representa a Score y Mills, declaró a NBC Noticias que las pruebas de ADN revelaron que Shea es 100% del sur de Asia . Hatfield añadió que la clínica afirmó haber identificado a una pareja del sur de Asia entre 16 parejas de posibles padres cuyas fechas de extracción de óvulos y transferencia de embriones coincidían aproximadamente con las de Score.

En los documentos judiciales, los demandados no han negado que el bebé de Score y Mills "debería ser, pero no es, el hijo genético" de los demandantes, y han declarado que están cooperando con las solicitudes para ayudar a identificar a los padres biológicos de la niña.

Score y Mills anunciaron esta semana que una coincidencia confirmó la identidad de los padres genéticos del bebé. Indicaron que la identidad de la pareja se mantendrá confidencial.