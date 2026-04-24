Emelec presenta su nueva camiseta 2026 con diseño de doble banda

Azul eléctrico, dos bandas: ploma y blanca, que cruzan la parte delantera, así es el nuevo diseño de la camiseta que el Club Sport Emelec presentó este viernes 24 de abril del 2026, a través de su cuenta de X.

Con un video, el equipo del 'Bombillo' presentó la indumentaria de esta temporada tras 10 fechas jugadas en la LigaPro.

El club oficializó dos colores de camiseta: azul eléctrica como principal y la alterna en color blanco con detalles en plo y azul.

Descuentos para socios de Emelec en 2026

Además, el club informó que los socios tendrán un 15% de descuento en la compra de la nueva indumentaria, disponible en las tiendas de Adidas, en todo el país.