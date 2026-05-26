Rescatan a lobo marino, atrapado entre rocas, en Manabí

Un lobo marino fue encontrado herido entre grandes rocas en la playa de Canoa, en Manabí.

Tras recibir una alerta ciudadana, la Policía junto con equipos de rescate, acudió al lugar para rescatar al animal.

El animal fue puesto a buen recaudo

De acuerdo con la información, los uniformados también coordinaron acciones de seguridad para evitar que el animal fuera perturbado por varias personas que observaban el hecho.

"La Policía Ecuador, a través de sus diferentes ejes preventivos del distrito Sucre, logró el rescate de un lobo marino que se encontraba herido y varado en la playa de Canoa", escibió la entidad en sus redes sociales.