Radiación UV altos y extremadamente altos en Ecuador, este 26 de mayo
El Inamhi recomienda evitar la exposición al sol debido a índices de radiación UV entre altos y extremadamente altos.
Ecuador tendrá temperaturas muy altas y extremadamente altas, este martes 26 de mayo.
Actualizado:
26 may 2026 - 10:25
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó de los índices de radiación UV entre altos y extremadamente altos en varias localidades del país.
La entidad puso énfasis en que las altas temperaturas se registrarán en la Sierra y en la Costa de Ecuador.
De acuerdo con el Inamhi, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura se encuentran en nivel de radiación UV muy alto y extemeadamente alto.
La institución recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.
En Quito se prevé cielo poco nuboso a parcial nublado posible y ráfagas de viento.
Mientras que, al noroccidente de Pichincha se presentaran lluvias ocasionales y radiación UV extremadamente alta.
