Teleamazonas
Ecuador

Radiación UV altos y extremadamente altos en Ecuador, este 26 de mayo

El Inamhi recomienda evitar la exposición al sol debido a índices de radiación UV entre altos y extremadamente altos.

Ecuador tendrá temperaturas muy altas y extremadamente altas, este martes 26 de mayo.

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

26 may 2026 - 10:25

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó de los índices de radiación UV entre altos y extremadamente altos en varias localidades del país.

La entidad puso énfasis en que las altas temperaturas se registrarán en la Sierra y en la Costa de Ecuador. 

De acuerdo con el Inamhi, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura se encuentran en nivel de radiación UV muy alto y extemeadamente alto. 

La institución recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00. 

En Quito se prevé cielo poco nuboso a parcial nublado posible y ráfagas de viento.

Mientras que, al noroccidente de Pichincha se presentaran lluvias ocasionales y radiación UV extremadamente alta.

