Gasto turístico creció en 17,62% en el feriado del 24 de Mayo, anuncia Gobierno

Más viajes, mayor ocupación hotelera y un incremento en el gasto marcaron el balance de este 2026.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones destacó los resultados alcanzados durante el feriado nacional del 24 de Mayo en Ecuador.

Durante los días de descanso, el Gobierno aplicó una reducción temporal del IVA al 8% para actividades turísticas, medida que coincidió con un aumento en el consumo y la movilidad interna.

Gasto turístico creció 17,62%

Según las cifras oficiales, el gasto turístico alcanzó los USD 44,85 millones, frente a los USD 38,13 millones registrados en el mismo feriado de 2025.

Durante el feriado se contabilizaron 672,73 mil viajes turísticos, lo que representa un incremento del 2,71% en comparación con el año anterior.

El gasto diario promedio por turista pasó de aproximadamente USD 58,2 en 2025 a USD 66,7 en 2026, reflejando un mayor nivel de consumo.

Provincias con mayor ocupación hotelera

Las provincias con mejor nivel de ocupación hotelera estuvieron relacionadas con destinos de naturaleza, playa y turismo cultural.

Provincia Ocupación hotelera Azuay 61,37% Galápagos 60,83% Morona Santiago 51,54% Tungurahua 51,51% Santa Elena 42,67%

Tungurahua destacó en crecimiento turístico

La provincia de Tungurahua registró uno de los mayores desempeños del país, con un crecimiento de 104,6% en número de viajes y un aumento de 68,9% en gasto turístico.

Entre las provincias con mayor cantidad de desplazamientos estuvieron Pichincha, Santa Elena, Azuay, Manabí y Tungurahua.

Provincias con mayor crecimiento en gasto turístico

El informe también identificó a las provincias que tuvieron el mayor incremento en gasto turístico durante el feriado.

Provincia Crecimiento Sucumbíos +110,7% Morona Santiago +73,3% Tungurahua +68,9% Los Ríos +57,1% Cotopaxi +55,0% Cañar +50,0% Chimborazo +48,9%

La cartera de Estado señaló que el turismo interno mostró mayor dinamismo durante este feriado nacional.

Las cifras reflejan un aumento en la movilidad y el consumo durante el feriado, especialmente en provincias de la Sierra centro y la Amazonía ecuatoriana.