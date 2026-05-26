Gasto turístico creció en 17,62% en el feriado del 24 de Mayo, anuncia Gobierno
El Ministerio de Producción informó que en el feriado por la Batalla del Pichincha 2026 aumentó el movimiento turístico en Ecuador.
Más viajes, mayor ocupación hotelera y un incremento en el gasto marcaron el balance de este 2026.
Ministerio de Turismo del Ecuador
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Actualizado:
26 may 2026 - 10:44
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones destacó los resultados alcanzados durante el feriado nacional del 24 de Mayo en Ecuador.
Durante los días de descanso, el Gobierno aplicó una reducción temporal del IVA al 8% para actividades turísticas, medida que coincidió con un aumento en el consumo y la movilidad interna.
Gasto turístico creció 17,62%
Según las cifras oficiales, el gasto turístico alcanzó los USD 44,85 millones, frente a los USD 38,13 millones registrados en el mismo feriado de 2025.
Durante el feriado se contabilizaron 672,73 mil viajes turísticos, lo que representa un incremento del 2,71% en comparación con el año anterior.
El gasto diario promedio por turista pasó de aproximadamente USD 58,2 en 2025 a USD 66,7 en 2026, reflejando un mayor nivel de consumo.
Provincias con mayor ocupación hotelera
Las provincias con mejor nivel de ocupación hotelera estuvieron relacionadas con destinos de naturaleza, playa y turismo cultural.
Tungurahua destacó en crecimiento turístico
La provincia de Tungurahua registró uno de los mayores desempeños del país, con un crecimiento de 104,6% en número de viajes y un aumento de 68,9% en gasto turístico.
Entre las provincias con mayor cantidad de desplazamientos estuvieron Pichincha, Santa Elena, Azuay, Manabí y Tungurahua.
Provincias con mayor crecimiento en gasto turístico
El informe también identificó a las provincias que tuvieron el mayor incremento en gasto turístico durante el feriado.
La cartera de Estado señaló que el turismo interno mostró mayor dinamismo durante este feriado nacional.
Las cifras reflejan un aumento en la movilidad y el consumo durante el feriado, especialmente en provincias de la Sierra centro y la Amazonía ecuatoriana.
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