Tres menores de edad fueron recatados en Carapungo tras desgarrador video de maltrato

Gritos desgarradores y agresiones a una niña fueron registradas en video para denunciar el caso de maltrato infantil en Carapungo, norte de Quito. El clip fue difundido en redes sociales y permitió que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de Ecuador (Dinapen) intervenga.

"Cállate, cállate. Te voy a pegar" se escucha decir a una mujer, que sería la madre de la menor de edad. De inmediato se oye a la niña llorar de forma desesperada y pedirle que se detenga. "No mami, no mami. No, por favor", suplicaba la niña, pero la adulta continuó maltratándola.

Los vecinos del sector denunciaron este caso de maltrato infantil y confirmaron que las agresiones eran frecuentes. Incluso captaron el momento en que la mujer amenazaba a la menor de edad con matarla.

El caso se registró en el barrio Luz y Vida del sector de Carapungo la tarde del domingo 16 de noviembre. Un día después, los agentes de la Dinapen acudieron al lugar en compañía del personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

Dos niños, de 2 y 9 años, y una adolescente de 14 años fueron rescatados. Todos fueron sometidos a una valoración médico-legal en la Unidad de Flagrancia. Durante la revisión se determinó que la niña de 9 años tenía heridas en su cuerpo.

Después, las autoridades ubicaron a su familia y entregaron a su abuela materna a los tres menores de edad, detalla el portal Primicias.