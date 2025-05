Actualizado 17:00

«Comenzamos a conversar con mi bebé y ahí nos explicaba claramente, tal profesora es mala, tal profesora nos grita, nos jalonea, incluso nos dice que hay que cogerles a los niños por encima de la ropa para que no quede marca«. Es el relato del padre de uno de los menores presuntamente maltratados en un centro de cuidado infantil del Ministerio de Educación.

Los colaboradores de esta cartera de Estado están indignados por el presunto maltrato que viven sus hijos al interior del centro. Según dicen, el cambio en el comportamiento de los menores los alertó de que algo estaba ocurriendo.

El Centro Infantil Arupitos, recibe niños desde los seis meses hasta los cuatro años y está dirigido específicamente a los hijos de los colaboradores del Ministerio de Educación. Para los padres es inverosímil que dentro de la propia institución se generen dichas vulneraciones.

«Al poco tiempo comenzó a llegar con las piernas moreteadas y claro me decían que se había golpeado«, dijo uno de los padres. Él, como otros afectados, prefirió el anonimato por temor a perder su trabajo.

Pero no solo los padres alertan del maltrato. Una de las docentes que ingresó recientemente también contó que los niños son víctimas de maltrato infantil. Además, las docentes que ingresaron recientemente describieron algunos abusos. «Ellos (los niños) botaban la comida y el mismo vómito les volvían a introducir«, señaló.

«Otra niña me dijo: Profe ayúdame, no me dejes sola, no me dejes con la profe Giss, ella me ahogó en la tina», narró la docente.

Aunque denunciaron estos hechos frente a las autoridades, aseguran que no se tomaron acciones. «Hubo varias denuncias, desde el inicio del año lectivo. Tuvieron conocimiento todas las autoridades de turno que han venido, sin embargo, no han hecho nada», dice otra madre de familia.

Los padres temen perder su trabajo y por ello prefieren no mostrar su identidad. Sin embargo, el pedido es que se contrate nuevo personal. «Son niños pequeños que no pueden defenderse por sí mismos y deberían sacar a todo el personal, porque todos tienen conocimiento de estos maltratos».

Desde el Ministerio de Educación informaron que el Centro Infantil Arupitos atiende a 32 hijos de los colaboradores de esta cartera de Estado y no se han registrado denuncias por maltrato a menores hasta la fecha.

Agregaron que la Dirección Nacional de Educación Inicial implementará acciones educativas para potenciar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños.

